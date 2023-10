Auf Nachfrage der Nachrichtenagentur spot on news meldet sich nun der Sender selbst zu den kursierenden Gerüchten zu Wort. Konkret in Bezug auf die Personalie Silbereisen sagte ein Sprecher: „Hierzu befindet sich der MDR derzeit in Gesprächen."

Der Sprecher des MDR erklärte außerdem in Bezug auf die Gerüchte, dass der Sender „finanziell auf soliden Füßen" stünde und ein „ausgeglichenes Ergebnis" erziele. Derzeit werde aber „wie jedes Jahr" der Wirtschaftsplan für das kommende Jahr aufgestellt: „In diesem Zusammenhang wird auch wie üblich über verschiedene einzelne Maßnahmen und Anpassungen im programmlichen Angebot unter Berücksichtigung von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit beraten.“

Es sei in einem Medienunternehmen ein „normaler Prozess", dass Angebote wegfallen und neue hinzukommen. (spot on news/ean)