Auf X (Twitter) ist noch zu sehen, wie Armz seinen Gegner Minikon einen ordentlichen Schlag verpasst und am Ende als Sieger aus dem Kampf geht. Was nicht zu sehen ist: kurze Zeit später muss der 28-Jährige selbst behandelt werden. Er wird beinahe ohnmächtig, hyperventiliert und muss „wegen Erschöpfung wurde er auf eine Trage gelegt werden“, berichtet die englische Zeitung „The Sun“.



Lese-Tipp: Ski-Star Bode Miller bricht im TV in Tränen aus: „Ich vermisse dich so sehr“



Diese Szenen kriegen die Zuschauer bei der Übertragung auf DAZN nicht zu sehen, auch im Internet werden die Bilder nicht verbreitet. Und auf der Instagram-Seite des Veranstalters „misfitsboxing“ ist lediglich von dem Sieg die Rede.