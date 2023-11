Familienplanung im Hause Drews? Jürgen und Ramona wünschen sich ein Enkelkind

Die 28-Jährige wünscht sich, ihre Eltern öfter zu sehen. Obwohl sie täglichen Kontakt per Telefon pflegen: „Ich hab ja eh eine Standleitung zu meinen Eltern. Für mich ist es schön, wenn sie in der Nähe sind und ich sie jeden Tag sehen kann. Wenn wir zusammen zu Abend essen können, das wäre schon schön“, verrät sie.



Auch die Familienplanung spielt hier eine Rolle. Der Wunsch nach Enkelkindern sei bei ihren Eltern groß: „Ich glaube die würden sich sehr darüber freuen. Meine Mama sagt immer ‘Oh, das wäre so schön, dann könnte ich mich auch ganz oft darum kümmern.’ Das ist ihr ein großes Anliegen, dass sie immer in der Nähe ist von ihren Enkeln, wie meine Oma es auch für mich war.“ Jürgen und Ramona sollen laut ihrer Tochter nicht zuletzt deshalb schon mit dem Gedanken spielen, in ihre Nähe nach München zu ziehen.