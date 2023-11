Nach der Diagnose des Arztes verschlechtert sich der Zustand des Mädchens weiter, sodass Islas Eltern am Tag darauf ins Krankenhaus fahren. Derselbe Arzt begutachtet die Zweijährige ein weiteres Mal – und kommt zum selben Ergebnis: Mandelentzündung. So berichten es mehrere britsche Medien übereinstimmend. Die Familie könne die Heimreise nach Jersey (Großbritannien) am selben Tag antreten, zudem soll der Mediziner das Schmerzmittel Nurofen verschrieben haben. Doch am Flughafen angekommen, muss die Familie einen Krankenwagen rufen, weil Isla kollabiert. In der Klinik nimmt der Horror dann seinen Lauf.

„Man teilte ihnen mit, dass es sich um eine Blinddarmentzündung und eine Sepsis handele. Dann platzte der Blinddarm, was das Unvorstellbare zur Folge hatte“, beschreibt eine Freundin der Familie die Tragödie auf dem Spendenportal gofundme. Sie organisiert die Spendenaktion, damit die Familie die Rückreise und Islas Beerdigung bezahlen kann. Umgerechnet kommen so in rund zwei Wochen fast 47.000 Euro zusammen. In tiefer Trauer um die Zweijährige findet die Organisatorin bewegende Worte.