Die Liebe zu Erol beschreibt Rebecca als „einzigartig“: „Wir haben uns gefunden. Die Chemie hat vom ersten Moment an gestimmt.“ Kennengelernt haben sich der Schauspieler und die Make-up-Artistin am Set der RTL-Serie „Alles was zählt“. „Man hat sofort gemerkt, dass es passt“, schwärmt Rebecca.

Das kann Erol nur bestätigen. Sein Herz habe einfach „gesungen“, als er Rebecca getroffen habe. „Ich hab mich ganz schön verliebt“, schwärmt er. (csp)