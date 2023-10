Im Februar hatte Erol seine neue Liebe bei Instagram mit einem Prächenbild öffentlich gemacht. Laut Bunte soll es zwischen ihm und Rebecca am Set von „Alles was zählt“ gefunkt haben. Dort stand Erol letztes Jahr als Bösewicht vor der Kamera, Rebecca war in der Maske für das gute Aussehen der AWZ-Schauspieler zuständig. (csp)