„Ich kann es kaum erwarten 30 zu werden!“

„Alles was zählt“-Star Alexandra Fonsatti hat sich in diesem Jahr besonders auf ihren Geburtstag gefreut, denn sie wird endlich 30. Warum sie darüber besonders glücklich ist und was sie sie sich für das neue Lebensjahrzehnt für Ziele gesetzt hat, verrät sie im Video.