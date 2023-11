Sein Tod schockt Millionen TV-Zuschauer – riesige Trauer um Fernsehliebling Elmar Wepper!

Der 79-Jährige ist am Dienstagmorgen „plötzlich umgekippt“ – Herzversagen. Das sagte seine Managerin. Exklusiv auf RTL.de spricht Uschi Glas. Sie war Weppers TV-Ehefrau in der ZDF-Erfolgsserie Zwei Münchner in Hamburg.