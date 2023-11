Dass Fritz Weppers jüngster Bruder gestorben ist, soll die Familie bestätigt haben. Er hinterlässt eine Ehefrau, einen Sohn und zwei Enkel. Mit seiner Frau Anita wurde er vor wenigen Wochen noch gemeinsam auf dem Oktoberfest gesichtet.

Seinen großen TV-Durchbruch erlangte Elmar Wepper als Kriminalhauptmeister in der TV-Serie „Der Kommissar“. Das besondere daran: Bis 1974 schlüpfte sein Bruder Fritz in diese Rolle. Zuletzt wirkte er am Remake des Filmklassikers „Gefundenes Fressen“ mit, für den die Dreharbeiten in diesem Sommer in München begannen.

