Ella Endlich strahlt über beide Ohren, als sie ihren Song „Du & Ich“ performen darf. Kein Wunder, schließlich hat sie diesen Song auch für ihren kleinen Sohn geschrieben. Dass das der Schlagersängerin nicht ganz so einfach fiel, fällt auch dem Gastgeber Florian Silbereisen auf: „Och, man merkt dir an, wie sehr dich das berührt. Du hast Tränen in den Augen. Was für ein schöner Song für deinen Sohn.“

„Ja, vielen Dank. Das rührt mich tatsächlich gerade ein bisschen zu Tränen. Ich habe richtig Gänsehaut“, stellt die 39-Jährige fest. Und damit ist sie nicht allein, wie Silbereisen feststellt: „Nicht nur du…“ Ella scheint diesen Augenblick wirklich zu genießen. Immer wieder schaut sie ins Publikum und strahlt wie ein Honigkuchenpferd über beide Ohren. „Ja, es ist einfach großartig. Vielen Dank für die Einladung und danke, dass ich diesen Song für meinen kleinen Sohn hier singen darf. Das ist unglaublich schön. Ich bin sehr, sehr glücklich und ich glaube, das ist das allerschönste Weihnachtsfest aller Zeiten für mich“, erklärt Ella. Klar, schließlich ist es das erste Weihnachten mit ihrer eigenen, kleinen Familie. Weiter sagt sie: „Und endlich habe ich diesen kleinen, wunderbaren, süßen Sohn an meiner Seite und ich bin voller Liebe und voller Dankbarkeit!“



Außerdem widmet Ella Endlich diesen Song allen Müttern und Väter und allen Kindern, die es aktuell „nicht so friedlich, wie wir haben“. „Unsere Kinder sind ein Segen und das wundervollste, das wir haben.“ Das Publikum applaudiert. Ein toller Moment.