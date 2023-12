Michelle und Eric Philippi: Ihre Liebe strahlt heller als 100.000 Lichter!

Und plötzlich ziert die Bühne von Florian Silbereisens (42) „Adventsfest der 100.000 Lichter“ im Ersten ein übergroßes rotes Herz. Vor diesem steht das verliebte Schlagerpaar. Michelle und Eric Philippi schauen sich beim Singen ganz tief in die Augen, sie lächeln und halten sich an der Hand. „Das kann uns doch keiner verbieten“, singen sie in ihrem neuen gemeinsamen Song, den sie hier zum ersten Mal im Fernsehen performen.

Am Ende ihrer Performance legen sie die Köpfe aneinander – Stirn an Stirn, während das Publikum laut applaudiert. „Ich glaube, die Weihnachtszeit ist wirklich die absolute Zeit der Liebe“, schwärmt die 51-Jährige, bevor sie ernst wird: „Wir haben natürlich auch für uns im letzten Dreivierteljahr sehr sehr viel Gegenwind für unsere Liebe, die wir leben, bekommen.“ Es sei ihnen gerade in der Weihnachtszeit so wichtig, „ein Statement zu setzen, dass es ganz egal ist, wen du liebst, was du liebst, wie du bist oder wie du eben nicht bist.“ Es gebe einfach „kein falsch“, fasst die Sängerin ihr Plädoyer zusammen. „Oder, wie seht ihr das?“, fragt sie in Richtung des Publikums.