„Als ich so abgenommen [...] habe, habe ich meinen kompletten Arsch verloren“, gibt die Ex von Mike Heiter zu. Kein Wunder: Zuerst nehme sie immer am Po ab. „Deswegen muss ich wieder viel essen.“ Und es gibt schon erste Erfolge zu verzeichnen: „Langsam langsam geht es hoch, deswegen habe ich wieder mit dem Training angefangen“, so Elena zuversichtlich und hofft: „so kommt mein Körper langsam zurück.“

Lese-Tipp: Nach Nervenkrankheit zurück im TV: So geht es Elena Miras jetzt

Auffällig: Sonst zeigt sich Elena Miras auf Instagram oft freizügig – doch seit Juni hat sich ihr Content verändert. Ob das mit ihrem Körpergefühl zusammenhängt?

Zu wünschen ist ihr jedenfalls, dass sie sich bald wieder wohl in ihrem Körper fühlt! (rla)