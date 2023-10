Die Influencerin lässt mit dem kleinen Wörtchen „schon“ durchklingen, dass sie sich noch über das eine oder andere Kilo mehr freuen würde. Denn so extrem schlank gefällt sich die 31-Jährige selbst nicht. „Ich sage euch ganz ehrlich: Diese 44 Kilo stehen mir überhaupt nicht. Das sieht nicht mehr gut aus. Ich muss jetzt bisschen mehr essen, um wieder mein Gewicht zu erreichen. Alle Frauen, die auch so Probleme haben: Achtet auf euch. Immer schön essen, immer schön trinken. Es muss euch gut gehen, auch von innen. Das ist einfach so so wichtig“, lautete ihr Appell damals.

Lese-Tipp: Sommerhaus-Siegerin Elena Miras ganz bedrückt: Mit diesem Post bereitet sie ihren Fans Sorgen

Das Abnehmen sei so nämlich gar nicht geplant gewesen – und ihren gesundheitlichen Problemen und Stress geschuldet: „Es sind einfach so viele Sachen. ich konnte das nicht mehr händeln. Ich habe nicht mehr gegessen und dass man sowas nicht bemerkt, ich finde das absolut schlimm.“ Doch jetzt geht es endlich bergauf – und das auch auf der Waage! (dga)