Die vergangenen Wochen waren nicht einfach für Elena Miras: Nierensteine und die seltene chronische Erkrankung Trigeminusneuralgie machten ihr zu schaffen. Bei Instagram gibt sie ihren 615.000 Followern nun ein Gesundheits-Update. „Ich habe mich selber so vernachlässigt und habe […] die Signale, die mein Körper gesendet hat, nicht wahrgenommen und habe einfach so weiter gemacht“, erzählt die 31-Jährige. Vor Kurzem habe sie sich zum ersten Mal seit ein paar Monaten wieder auf die Waage gestellt – und sei vom Anblick geschockt gewesen: „Ich war einfach 44 Kilo, das ist einfach ein Kindergewicht für meine Größe.“

Der Stress sei ihr über den Kopf gewachsen, so Elena weiter. „Es sind einfach so viele Sachen. ich konnte das nicht mehr händeln. Ich habe nicht mehr gegesssen und dass man sowas nicht bemerkt, ich finde das absolut schlimm.“ Die Lage sei weiterhin angespannt, vor allem bei der Renovierung laufe einiges schief. „Ich habe das Gefühl, ich bin in einem Horrorfilm“, meint Elena. Aber sie versuche trotzdem, jetzt besser auf sich zu achten und wieder zuzunehmen. „Ich esse mehr, aber ich habe so Magenschmerzen, wenn ich esse, ich muss das alles sehr langsam angehen."