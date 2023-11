Der Schnee ist jetzt auch das niedersächsische Flachland angekommen. Auch Schleswig-Holstein, Bremen und Hamburg ist am Morgen (28. November) mit einer dünnen Schneeschicht bedeckt. Auf den Straßen sind Räumfahrzeuge unterwegs. Beim Winterdienst der Stadtreinigung Hamburg herrscht in der Nacht Hochbetrieb, um eisglatte Straßen und Radwege zu streuen. Erstmals in dieser Saison waren die Streuer im Volleinsatz.

Am Morgen soll der Schneefall laut Deutschem Wetterdienst (DWD) erstmal nachlassen. Im Tagesverlauf sind dann aber weitere Schneeschauer möglich. Die Temperaturen bleiben sehr frostig. Autofahrern mit Sommerreifen wird empfohlen schnellstmöglich auf Winterreifen zu wechseln. In den vergangenen Tagen ist es in Niedersachsen wegen der Witterungsverhältnisse bereits zu mehreren schweren Unfällen gekommen.

Die höheren Lagen im Harz sind bereits seit dem Wochenende von einer Schneedecke überzogen. Die Wintersaison beginnt allerdings erst am 16. Dezember – dann öffnen Pisten und Lifte.

