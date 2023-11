Das Thema Smartphones für Kinder ist ein vieldiskutiertes unter Eltern. Natürlich schafft ein eigenes Handy ein größeres Sicherheitsgefühl auf Wegen, die das Kind alleine zurücklegt. Doch spätestens jetzt startet auch die Phase, in der der Nachwuchs nur schwer vom Bildschirm wegzubekommen ist. Und natürlich stellt sich auch die Frage, ob die ständige elterliche Überwachung überhaupt nötig ist.

Die meisten Fragen lassen sich nicht pauschal beantworten – es kommt auf das Kind, die Eltern und die Umstände an. Ist das Kind vergesslich und manövriert sich oft in Situationen, in denen es Unterstützung braucht? Verpasst es etwa oft den Schulbus? Dann kann ein Smartphone sinnvoll sein. Ist der Schulweg kurz und übersichtlich, Schule und Freunde in direkter Nähe und das Kind eher zuverlässig, besteht kein dringender Handlungsbedarf.

Ihr möchtet wissen, wie andere Eltern das Thema Handy handhaben? Laut einer auf Statista einsehbaren Statistik aus dem vergangenen Jahr besitzen rund 27 Prozent der acht- bis neunjährigen Kinder in Deutschland ein eigenes Smartphone. Bei zehn- bis elfjährigen sind es schon deutlich über die Hälfte der Kinder mit 58 Prozent. Unter den zwölf- bis dreizehnjährigen haben dann schon 81 Prozent ein Handy.