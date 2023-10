Es sei ein schlimmes Szenario gewesen, dass sich am späten Montagabend in der Ortschaft Grippel ereignet habe, so Bieniußa. Der schwere Brand hat einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Der Stall und auch das Wohnhaus sind dabei komplett zerstört worden. „Zum Glück konnten sich die Bewohner des Hauses rechtzeitig in Sicherheit bringen“, erklärt die Feuerwehr. Die Löscharbeiten hätten bis in die frühen Morgenstunden angedauert.