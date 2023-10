Ja, Beatrice Egli kann sich wirklich nicht beschweren. Seit ihrem Sieg in der zehnten DSDS-Staffel könnte es für die 35-Jährige nicht besser laufen. Ihr Siegersong „Mein Herz“ gehört mittlerweile auf jede Schlagerparty-Playlist. Doch die Schweizerin, die den Schlager zu „Deutschland sucht den Superstar“ brachte, kann nicht nur singen. In Gast-Auftritten bei „Unter uns“ (hier auf RTL+ streamen) und „Sturm der Liebe“ hat Beatrice bewiesen, dass sie es auch in Sachen Schauspielerei drauf hat.

2019 bekam der Schlagerstar bei RTL sogar seine eigene Kuppelshow. Bei „Schlager sucht Liebe" versuchte Beatrice einsamen Singles wieder Schmetterlinge im Bauch zu verschaffen. Drei Jahre später begrüßte die Schlagersängerin bei „Die Beatrice-Egli-Show" Stars wie Kerstin Ott (41), Ross Antony (49), Andreas Gabalier (38) und viele weitere auf der Bühne. Und das wird ganz sicher nicht das letzte Highlight von und mit Beatrice gewesen sein ...