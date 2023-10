Der gut zehn Jahre alte Airbus 320 startet am Sonntag um 10.24 Uhr leicht verspätet in Frankfurt. In zwei Stunden und fünf Minuten soll es nach Riga (Lettland) gehen. Doch es kommt ganz anders. Ein A320 hat zwei Triebwerke, eines fällt aber in dieser sensiblen Flugphase aus. Im Cockpit müssen die Piloten jetzt alles geben. Ein Lufthansa-Sprecher zu RTL: „Die Cockpitcrew erklärte vorsorglich und verfahrenskonform für eine priorisierte Landung eine Luftnotlage.“

Unklar, ob die Passagiere davon etwas mitbekommen. Was sie aber vermutlich merken: Das Flugzeug geht direkt nach dem Start in eine scharfe Linkskurve und steigt nicht so hoch, wie es normal wäre. Nach einer weiteren Linkskurve liegt die Start-/ und Landebahn des Frankfurter Flughafens wieder direkt vor den Piloten. Das geht aus Daten des Portals Flightradar24 hervor. Der Airbus (Kennzeichen D-AIZW) setzt mit nur einem funktionierenden Triebwerk zur Landung an.

