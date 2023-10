Diese sieben Lebensmittel sind gut für Organe, denen sie ähnlich sehen

Viele Menschen haben schon als Kind von den Eltern oder Oma und Opa gehört: „Iss Möhren, die sind gut für die Augen.“ Grund dafür ist das in Möhren reichlich enthaltene Beta-Carotin, das in unserem Körper bei gleichzeitiger Aufnahme von Fett in Vitamin A umgewandelt wird. Und dieses wiederum ist wichtig für die Netzhaut, beugt einer Austrocknung der Hornhaut sowie Nachtblindheit vor.

Und wenn Sie einmal Möhre in Scheiben schneiden und sich eine solche anschauen, werden Sie erkennen, dass diese tatsächlich an ein Auge erinnert: Die Mitte erinnert an die Pupille, die von einem weiteren Kreis umgeben ist. Und auch in der übrigen Struktur lässt sich ein Auge erkennen.