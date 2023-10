Allein 2022 erwirtschaftete Paul einen Umsatz von 1,2 Millionen Euro, beschäftigt in seiner Firma sechs Festangestellte und zwei Teilzeitkäfte. Es läuft also für den mittlerweile 17-Jährigen. Warum will er dann unbedingt noch einen Investor in „Die Höhle der Löwen“ gewinnen? „Bei uns ist es so, wir kommen ja eigentlich gar nicht aus dem Bereich. Meine Eltern kommen aus dem Tourismusbereich. Von daher sind wir Quereinsteiger“, so Paul im RTL-Interview. In die Ölproduktion ist die Familie mittlerweile reingewachsen, nur in Sachen Vertrieb würde sich Paul noch mehr Unterstützung wünschen. „Da erwarte ich einen Löwen, wo mir da hilft und guckt, der da die Expertise hat und weiß, wie das Ganze funktioniert.“

Ob Paul die Löwen mit seinem Öl überzeugen kann?