Mittwochmorgen (01. November 2023) um 03.10 Uhr geht eine Präsenzstreife am Bundespolizeirevier am Hamburger Hauptbahnhof entlang. Die Beamten trauen ihren Augen kaum, denn direkt an der Wand neben dem Eingang steht ein Mann und pinkelt. „Dass in der Öffentlichkeit wild uriniert wird, passiert leider häufiger. Aber direkt an unserem Polizeirevier ist das schon eine Seltenheit“, wundert sich auch der Pressesprecher der Bundespolizei Hamburg im RTL-Interview.

Als die Beamten den 35-Jährigen dann zur Rede stellen, überprüfen sie auch seine Personalien und stellen fest: Der Wildpinkler wurde wegen Leistungserschleichungen verurteilt und hat seine Geldstrafe von mehr als 700 Euro bisher nicht gezahlt hat.