„Erst einmal überrascht die Entscheidung schon, da ‚Wildpinkeln‘ in Deutschland eigentlich grundsätzlich verboten ist“, sagt Anwältin Nicole Mutschke RTL. „Das Gericht hat hier aber die besonderen Umstände des Einzelfalls gewertet, wie zum Beispiel die Dunkelheit, den Abstand zu anderen Personen und die örtlichen Gegebenheiten.“

Heißt: Wer sich unauffällig in der Natur erleichtert, muss seltener Konsequenzen fürchten. Oder wie Anwältin Mutschke sagt: „Natürlich werden Behörden beim Wildpinkeln im Wald, vielleicht sogar schon bei Dunkelheit, eher ein Auge zudrücken, als wenn am helllichten Tage in Gegenwart von Kindern gegen eine Hauswand gepinkelt würde.“

Tatsächlich gibt auch das aktuelle Gerichtsurteil des Amtsgerichts Lübeck Hinweise, wo und wann Wildpinkeln okay ist. Dort heißt es nämlich: „Eine gewisse Üblichkeit und Duldung ist (...) etwa bei Wanderungen benennbar, bei Arbeiten in Feld und Flur, bei Jägern und Pilzesammlern, Radsportlern und Radtourlern, Badenden an Seen und Flüssen und bei sonstigen naturnahen Beschäftigungen.“

Wem also bei der langen Wanderung die Blase drückt, darf sich – unauffällig – erleichtern.