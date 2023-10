Der im Sudetenland geborene DDR-Läufer nahm zudem dreimal an Olympischen Winterspielen teil, blieb dabei aber allerdings ohne Medaille: 1968 in Grenoble (Frankreich), 1972 in Sapporo (Japan) und 1976 in Innsbruck (Österreich). Kurz nach seiner dritten Olymüia-Teilnahme beendete er seine Karriere.

Lese Sie auch: Todesdrama um Ex-Bundestrainer: Wasserball-Trainer führt sein Team zu Silber - wenig später ist er tot