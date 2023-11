Vier Betonwände und kein Fleckchen Gras – so sah der Alltag von Elefant Mali für fast fünf Dekaden aus. Die Tierschutzorganisation PETA nannte das Tier deshalb immer wieder „den einsamsten Elefanten der Welt“ – und findet nun in einer Pressemitteilung harte Worte für den Tod Malis: „Aus Gleichgültigkeit und Gier starb die Elefanten-Kuh Mali auf die gleiche Weise, wie sie fast 50 Jahre lang gelebt hatte: allein in einem Betongehege!“

Man habe Mali als Elefantenbaby von ihrer Herde auf Sri Lanka getrennt und auf die Philippinen verschifft, heißt es in der Mitteilung weiter. Die „jahrzehntelange Einzelhaft“, zu der der Zoo von Manila und die Stadt den Elefanten verurteilt haben, seien eine Tortur für Mali gewesen. Schließlich sei es gerade für weibliche Elefanten unglaublich wichtig, im Herdenverbund zu leben.