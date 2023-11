Und als wäre das alles nicht schon schlimm genug, soll Gigi sich auch noch über Dana „lustig gemacht“ haben, wie sie behauptet. Mit Sätzen wie „Heul doch!“ soll der 24-Jährige seine damalige Freundin aufgzeogen haben.

Ob es wirklich so war, wissen wohl nur die beiden – Gigi hält sich jedenfalls nach wie vor bedeckt. Am Ende ist aber vor allem eines wichtig: Dass es Dana wieder besser geht und beide mit dem, was passiert ist, abschließen können.