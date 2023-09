Die Chefin des Cuxhavener Tierheim-Vereins „Eine Pfote, ein Versprechen“, Birgit Block, erzählt von dem tragischen Fall in der Tageszeitung Cuxhavener Nachrichten: „Manche Erlebnisse machen einen nachdenklich. Für uns Tierschutzorganisationen ist das nichts Ungewöhnliches, für viele Menschen aber schon.“ Birgit Block erklärt: „Was passiert, wenn der geliebte Besitzer verstorben ist? In den ersten Tagen streunern die Tiere um dich herum, irgendwann sehen die Tiere dich nur noch als Nahrung an." Aufgrund des Überlebensdrangs habe sich die Katze von dem Körper des Toten ernährt, „ansonsten wäre sie verhungert", betont Birgit Block.