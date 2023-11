In ihrer Instagram-Story meldete sich Vanessa von einem Kontrollbesuch bei den Fans. „Meine Leberwerte waren nicht so dolle und jetzt wird meine Leber nochmal kontrolliert“, schilderte sie besorgt. „Ich hoffe jetzt, dass alles gut ist. Ich habe jetzt immer so Angst mit Gesundheitssachen“, so die YouTuberin, die damals dabei war, als ihre Frau (von ihr Bubu genannt) beim Sport einen Schlaganfall erlitt.

Wenn gesundheitlich Dinge nicht stimmten, mache sie das entsprechend fix und fertig. Verständlich. Glücklicherweise sorgt Töchterchen Olivia (1) beim Arztbesuch für Ablenkung, auch, wenn ihre Erkundungstour fast zu einer kaputten Vase geführt hätte.