In der Frankfurter Gruppe G ist das Rennen ums Weiterkommen bereits beendet. Sowohl Frankfurt als auch PAOK haben einen gesicherten Platz in der nächsten Runde. Dennoch geht es in dem Duell der beiden nach wie vor um den Gruppensieg. Zusätzlich können die Frankfurter sich für die bittetere Niederlage in der Nachspielzeit aus dem Hinspiel revanchieren.

Anstoß für das Spiel um die Tabellenspitze ist am Donnerstag, 30. November um 21 Uhr. Das Spiel seht ihr im Free-TV bei RTL. Parallel zur TV-Übertragung ist das Duell ebenfalls im Live-Stream auf RTL+ zu sehen.*

Im Vorlauf zu dieser Übertragung findet bei RTL die 5. Ausgabe des Formates „Blamieren oder Kassieren“ statt, welche von Entertainer Elton moderiert wird. Im Rahmen der halbstündigen Sendung zeigen Bastian Bielendorfer und Andrea Kiewel ihre Fähigkeiten am Quiz-Buzzer.

Ab 20.45 Uhr stehen Moderatorin Laura Papendick und Experte Lothar Matthäus im Deutsche Bank Park bereit. Alexander Küpper wird das Spiel als Kommentator begleiten während Christoph Statdler als Experte agieren wird.

