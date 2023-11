Seit mehr als drei Jahren lebt Cheyenne Ochsenknecht mit ihrem Mann Nino Sifkovits (27) auf einem Hof in Österreich. Dort packt die 23-Jährige kräftig mit an. Vor allem die Arbeit mit den Tieren macht ihr besonders Spaß. Den Kuhstall ausmisten? Für Cheyenne kein Problem! Was offenbar sehr viele Menschen überrascht. Im RTL-Interview verrät sie, dass die häufigste Frage, die ihr gestellt wird, lautet: „Hast du Angst vor dem Dreck oder packst du da auch mit an und hilfst dem Nino?“

„Also, am Anfang war das natürlich ein bisschen nervig, dass viele so Vorurteile haben und mich so darstellen. Als wenn ich einfach so eine Tussi bin, die da auf dem Hof ist, eigentlich gar keine Ahnung hat und gar nichts macht“, erklärt Cheyenne in unserem Interview.