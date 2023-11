Cheyenne Ochsenknecht - blutige Aktion: Ihr neues Hofleben bringt sie an ihre Grenzen!

Die 23-Jährige ist in Österreich angekommen – aber vor allem in den vergangenen Monaten gab es Momente, wo sie auch an ihre Grenzen gekommen ist. Stichwort Stallbau, der sie und Nino einige Nerven gekostet hat. „Ich glaube, das ist auch sehr nachvollziehbar. Da war ich mit einem Neugeborenen und mit Mavie eigentlich fast ein halbes Jahr alleine. Jeden Tag ist Nino von fünf Uhr morgens, manchmal bis 18.00, aber manchmal auch bis 23.00 Uhr draußen gewesen. Und da habe ich dann auch öfters meine Mama angerufen und gesagt Burnout, Katastrophe“, erinnert sich Cheyenne in unserem Interview zurück. Die Zeit sei „Horror“ gewesen – doch jetzt sei der Stall fertig und es kehre endlich wieder etwas Ruhe ein.

Während dieser Zeit wurde das Paar auch noch von einem Kamerateam begleitet – und zwar für ihre eigene Sky-Doku „Unser Hof“, die ab dem 22. November immer mittwochs ab 20.15 Uhr auf Sky Nature läuft.