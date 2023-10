Bushido und Abou-Chaker wieder vor Gericht - darum wird das Urteil vertagt

Lese-Tipp: Millionen-Erstattung: Bushido bekommt in Zivilprozess erneut recht

Im Zivilprozess um mehrere Häuser im brandenburgischen Rüdersdorf trafen Bushido und sein ehemaliger Geschäftspartner Arafat Abou-Chaker erneut aufeinander. Sowohl Bushido - mit bürgerlichem Namen Anis Mohamed Ferchichi - als auch Arafat mussten bei dem Prozess am Oberlandesgericht in Brandenburg an der Havel erscheinen. Das verriet eine Sprecherin des Gerichts vorab.



Lese-Tipp: Doch noch nicht alles vorbei für Bushido? Arafat Abou-Chaker soll Berufung gegen Urteil einlegen

In dem Prozess ging es um sieben Häuser, die beide Männer gemeinsam erworben hatten. Die Frage war nur: Wer darf die Häuser behalten? Welche Summe muss derjenige dem anderen auszahlen? Tja, all diese Fragen konnten nicht geklärt werden. Denn: Das Gericht berät, ob noch weitere Zeugen vorgeladen werden müssen. Der Termin war nach weniger als zwei Stunden vorbei und Bushido und Araft sehen sich am 25. Oktober wieder. Ob sie wollen oder nicht.