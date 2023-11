Bürgergeld-Experiment bei „Hartz und herzlich“ bringt Hausmeister an seine Grenzen

„Wenn’s halt eng wird, dann gibt’s halt nix zu essen!“ Normalerweise gibt Michael mindestens 150 Euro für Lebens- und Genussmittel aus. Das sieht beim Bürgergeld-Experiment allerdings anders aus – schließlich hat der 54-Jährige 500 Euro für einen ganzen Monat zur Verfügung. Da muss der selbstständige Michael in den Prospekten ganz genau auf die Angebote schauen.

Aber der Hausmeister ist ein Mann der Taten und stürzt sich Hals über Kopf in das Experiment. „Wenn ich was anfange, dann will ich das auch schaffen und dann durchziehen“, sagt er im Rahmen von „Hartz und herzlich“. Blöd nur, dass er schon nach einer Woche Kopfschmerzen hat, weil er so sehr am Essen spart.