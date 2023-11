Während der Hochzeitsreise in Dubai im April 2019 will der Mediziner mit seiner Braut Sex haben, so das Gericht. Doch dabei gibt es scheinbar Schwierigkeiten. Weil der Sex nicht funktioniert, soll der 54-Jährige mit einer Schere ein Stück des Jungfernhäutchens entfernt haben. Die Frau hat ihren Ehemann später deswegen angezeigt.

Lese-Tipp: Frauenarzt soll seine Patientinnen missbraucht und während der Behandlungen Pornos geguckt haben

Am Landgericht Braunschweig soll seit dem 06. November ein Prozess stattfinden. Der Richter sagt zum Auftakt, dass es sich nach vorläufiger Einschätzung der Kammer nicht um den Tatbestand der Verstümmelung weiblicher Genitalien handeln dürfe. Vielmehr könne es sich um eine gefährliche Körperverletzung gehen.