Die Mitgliederversammlung von Borussia Dortmund ist für Hans-Joachim Watzke eine Art „Familientreffen“. Es sei ein Treffen, auf das er sich jedes Jahr freue. Das verkündet der BVB-Boss zu Beginn seiner Rede am Sonntagabend. Zur BVB-Familie zählt Watzke neben den aktuellen Spielern aus den verschiedensten Abteilungen auch die ehemaligen Profis - sowie den Anhang aller Akteure.

„Und zu einer Familie gehört es natürlich auch, dass es ab und zu Nachwuchs gibt“, sagt Watzke und plaudert in Richtung Nico Schlotterbeck gewandt ein Geheimnis aus: „Nico ist in dieser Woche stolzer Vater eines Jungen geworden. Ganz herzliche Schwarz-Gelbe-Grüße auch an die stolze Mama! Und an die sicherlich stolzen Großeltern.“

Von den Mitgliedern gibt es viel Applaus. Zuerst hatte die Bild über die freudige Nachricht berichtet.