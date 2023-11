Autsch! Schweden-Star friert der Penis bei Weltcup-Rennen ein

Beschreiben konnte er seinen Schmerz nicht: „Diejenigen, die es wissen, wissen es.“ Für ihn sei es jedoch „das Schlimmste, was man erleben kann“.

Und Halfvarsson weiß, wovon er spricht. Tatsächlich passierte ihm dieses schmerzhafte Missgeschick nicht zum ersten Mal. Schon einmal fror ihm der Penis ein – ebenfalls in Ruka. Bei seinem nächsten Auftritt in Finnland sollte er sich vielleicht einen weiteren Wärmschutz in die Hose stecken, auch seiner Familienplanung zuliebe. „Es ist ein Glück, dass ich mein zweites Kind bekomme, denn wenn ich so weitermache, wird es in Zukunft schwierig werden.“

