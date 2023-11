„Die Zukunft des Fliegens beginnt“, schreibt zumindest das Verkehrsministerium in London am Dienstag (28. November). Die Boeing 787 Dreamliner der Fluglinie Virgin Atlantic hebt an diesem Tag vom Londoner Flughafen Heathrow nach New York ab. Und dieser Transatlantikflug soll beweisen, dass die Emissionen deutlich reduziert werden können. Sustainable Aviation Fuel (SAF) heißt das neue Wundermittel, zu Deutsch: Nachhaltiger Luftfahrttreibstoff. Und die Zutaten sind Frittenfett, Schlacht- und Fischabfällen sowie Pflanzenölen und ihren Reststoffen.

