Blutiger GZSZ-Zwischenfall: Niklas Osterloh verletzt sich mit Säge

Während Niklas Osterloh im echten Leben Schauspieler ist, hat seine Rolle Paul sein Zuhause bei GZSZ im Handwerk gefunden. Dort arbeitet er leidenschaftlich als Schreiner. Und wo gehobelt wird, da fallen nun mal Späne. Die Erfahrung musste auch schon Niklas Osterloh am Set machen. „Ich habe mir in den Finger gesägt. Da hatte ich eine fette Wunde, die sehr tief war und stark geblutet hat“, so der Schauspieler.

Die Verletzung ist ihm zuerst gar nicht aufgefallen. „Ich habe es gar nicht so richtig gemerkt und weiter gemacht, aber es hat einfach nicht aufgehört zu bluten und irgendwann merkt man den Blutverlust dann doch“, schildert der 34-Jährige.

Nach einer kurzen Pause konnte es dann zum Glück mit Pflaster am Finger auch weitergehen. Niklas erinnert sich: „Es war nicht so schlimm, aber ich habe ungünstig eine Ader getroffen, deshalb hat es geblutet.“

Also – Ende gut, alles gut!