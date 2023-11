Was hatten diese fünf Mädchen nur geplant?

Fünf Teenager in hilflosem, teils bewusstlosem Zustand – ein Bild, das sich Rettungskräften vergangene Nacht mitten in Berlin geboten hat. Alle Mädchen sollen stark betrunken gewesen sein, bei Temperaturen um den Nullpunkt lebensgefährlich. Was war passiert?

RTL.de ist jetzt auch bei Whatsapp – HIER direkt ausprobieren!