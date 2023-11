Beim „Wer wird Millionär?“-Promi-Special ist die Stimmung von Oliver und Amira Pocher aufgeheizt

Alles für ein Kinderlächeln – das wollten auch Amira und Oliver Pocher geben, als sie Mitte Oktober gemeinsam zur Aufzeichnung vom „Wer wird Millionär?“-Promi-Special für den RTL-Spendenmarathon gekommen sind. Da ist das einstige TV-Traumpaar schon getrennt, allerdings gab es da noch keine Schlagzeilen rund um einen angeblich neuen Mann in Amiras Leben.

Und trotzdem ist sie da – diese gewisse Anspannung in der Luft und der eine oder andere Spruch von Olli, der erahnen lässt, wie es innerlich in ihm aussieht. Der Comedien betont auch damals schon mit sehr emotionalen Social Media-Postings, dass er gerne um die Ehe gekämpft hätte. Und weil sein Ventil eben die Comedy ist, nutzt er die auch bei „Wer wird Millionär?“ „Glück im Spiel“, wirft Olli süffisant in den Raum, ohne den Spruch mit dem Teil „Pech in der Liebe“ zu vervollständigen.

Olli schiebt noch hinterher: „Scheidungsvertrag kannst du, oder kannst du nicht!“ Amira reagiert mit: „Ach, das wird so lustig heute!“