Was ihr braucht? Zwei Haargummis, ein Haaröl eurer Wahl, eine Bürste und Haarspray!



Diese Frau ist ein Fuchs! Anstatt sich Stress im Büro zu machen, wäscht sich die Beauty-Influencerin einfach am Abend die Haare und flechtet sie anschließend. Ihr könnt das auch! Am besten eignen sich zwei Zöpfe – damit geht ihr schlafen und öffnet sie am nächsten Tag. Ein bisschen Haaröl in die Spitzen verteilen, damit das Haar den ganzen Tag über glänzt.

Pro-Tipp: Bürstet euch die Haare kurz vor der Feier einmal durch und fixiert sie mit Haarspray. Mit dieser wilden Mähne werdet ihr garantiert ALLE Blicke auf euch lenken.