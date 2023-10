„Die Liebe für Afrika pulsiert durch meine Adern. Ich bin im Herzen eben ein ‘wilder’ Antikhändler!“, so der 31-Jährige. Im Frühjahr 2022 reiste das Paar ins südafrikanische Botswana, wo sich Fabian zum Safari-Guide ausbilden ließ. Seine Begegnungen mit wilden Tieren und die Schönheit der afrikanischen Natur hielt der passionierte Fotograf in unzähligen Bildern fest. Aus diesen entstand der interaktive Bildband „Der Antiquitätenhändler, der nach Afrika reiste und sein Herz an die Wildnis verlor“, der am 14. Oktober erscheint.

Lese-Tipp: Nach Aus bei Bares für Rares - TV-Star gesteht: „Meine Kräfte wurden sehr beansprucht"

So ganz korrekt ist der Titel aber ja eigentlich nicht. Denn sein Herz hat Fabian ja bereits vor zwei Jahren in Thüringen verloren. Auf dem Schloss seiner Eltern, als er Yvonne zum ersten Mal gesehen hat und wusste: „Diese Frau ist meine Frau!“ (csp)