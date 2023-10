Aber jetzt gibt es nichts, was bei Schöneberger nicht funktioniert und deswegen erzählt sie auch: „Ich habe jetzt angefangen zu rauchen. Ich liebe dieses Gefühl, wenn man die Zigarette richtig doll reindrückt und es kribbelt in den Beinen. Es hat schon fast was von Belohnung und Entpflichtung.“



Lese-Tipp: Barbara Schöneberger lässt nichts anbrennen: Flirt-Offensive mit George Cloonney



Schöneberger ist genervt von den Menschen, die aktuell auf alles verzichten. Sie will das nicht. Sie trinkt und raucht und genießt den Rausch: „Ich liebe Rausch. Ist ja wie Sex. Ist etwas ganz Tolles.“