Entertainerin Barbara Schöneberger ist im deutschen Fernsehen omnipräsent. Sie führt durch zahlreiche Shows, egal ob München, Köln, Berlin. Und immer gibt sie dem Publikum dabei das Gefühl, was sie mache, gehe ihr ganz leicht von der Hand, ohne Aufwand, ohne zu sehr angestrengte Mühe. Und in Teilen sieht sie ihren Job ganz demütig auch so: „Es ist halt nur viel Leichtigkeit, viel aneinandergereihte Leichtigkeit“, verrät sie im Gespräch.

Wenn sie alleine wäre, so die 49-Jährige, könnte sie „noch viel mehr arbeiten“. Aber alleine ist die Moderatorin nun mal nicht. Seit 2009 ist sie mit dem Computer-Unternehmer Maximilian von Schierstädt verheiratet. Sie hat einen Sohn (* 2010) und eine Tochter (* 2013).