Nach über 24 Stunden kann ihre Familie aufatmen!

Die 16-Jährige Justine S. aus Bad Oldesloe wurde von der Polizei gefunden.Am Montagmorgen bricht Justine S. zur Schule auf, doch von da kehrt sie nicht zurück. Als sie nachmittags nicht wie gewohnt mit dem Bus nach Hause kommt, wenden sich ihre Eltern an die Polizei. Jetzt können Sie aufatmen: In Döhren in Niedersachsen finden Polizeibeamte die 16-Jährige am Dienstagnachmittag gegen 14 Uhr. Justine ist wohlbehalten.