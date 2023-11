Adrians große Befürchtung wird wahr: In der „Nacht der Rosen“ ist er der letzte Mann, der seine Entscheidung fällen muss. Damit hat er in der Hand, wer das Paradies verlässt.

Melissa war seine absolute Wunschkandidatin im Paradies. „Würde ich meine Traumfrau beschreiben, würde ich ein Bild von Melissa zeigen“, meinte er am ersten Tag. Doch er hat noch mehr Zeit mit Rebecca verbracht und auch sie liegt im am Herzen. Deshalb geht seine Rose an sie. Für Melissa bedeutet das: Tschüss, Thailand!