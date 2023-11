Rebecca weiß genau, dass Adrian von Melissa schwärmt. Damit ist der 27-Jährige von Anfang an offen umgegangen. Als die Ex-Bachelorette am Abend dann aber wirklich in der „Bachelor in Paradise“-Villa ankommt, dreht sich Rebeccas Magen um: „Ich glaube, ich muss kotzen.“

„Es ist natürich krass, wenn du jemanden hier drin auch erst seit ein paar Stunden hast und dich mit ihm irgendwie so gut verstehst und es einfach harmoniert. Und dann kommt genau diese Person rein, wo du weißt: Er hat auch Interesse an ihr“, beschreibt sie ihre miserable Gefühlslage. Während die anderen Singles an der Cocktailbar mit Melissa anstoßen, verschwindet Rebecca unter Tränen im Badezimmer, wie oben im Video zu sehen und zu hören ist. Sie ist sich sicher: „Ich bin morgen weg, er wird sich hundertprozentig für sie entscheiden.“