Zwei Serien – eine Freundschaft!

Diese Freundschaft hat wohl nicht jeder auf dem Schirm, aber sie ist etwas ganz Besonderes. So kennen sich „Alles was zählt“-Schauspielerin Sila Sahin und „Unter uns“-Kollegin Valea Scalabrino schon etwas länger und sind sogar zusammen aufgewachsen. Wie glücklich sie darüber sind, jetzt Studio an Studio arbeiten zu können und welche besondere Männer-Mission Sila für Valea hat, gibt es im Video zu sehen.