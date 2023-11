Imani und Deniz stehen vor dem Scherbenhaufen ihrer Beziehung und müssen erkennen, dass ihre Liebe nicht für die Ewigkeit gemacht war. Keine Trennung ist unausweichlich und so müssen beide versuchen mit ihrem Liebeskummer klarzukommen.

Igor Dolgatschew ist dabei eine Sache ganz besonders wichtig, denn so schlimm Liebeskummer auch ist, „es ist niemand gestorben“, so der Schauspieler im Interview. Er will jetzt gemeinsam mit seiner Rolle nach vorne schauen: „Man hat einfach über eine Beziehung verschiedene Vorstellungen gehabt und es hat nicht gematcht.“

Ganz nach dem Motto „das Leben geht weiter“, freut sich Igor Dolgatschew jetzt auf alles, was kommt.