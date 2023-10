Beim Kinder-Thema brechen beim AWZ-Star alle Dämme!

Während Jenny (Kaja Schmidt-Tychsen) im Gefängnis sitzt, kümmert sich Justus (Matthias Brüggenolte) bei AWZ liebevoll um die Tochter seiner Frau. Ein Thema, was dem Schauspieler auch privat nahe geht, denn auch seine Familie ist ihm einfach das Allerwichtigste. So wichtig, dass er beim Sprechen über sie glatt in Tränen ausbricht. Das emotionale Interview gibt es im Video zu sehen.